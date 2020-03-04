Гандбольный «СГАУ-Саратов» победил на выезде «Пермских медведей»

4 Март 2020 2020-03-04T09:32:21+03:00

Победа досталась не просто

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В Перми 3 марта гандбольный «СГАУ-Саратов» завершил последний выезд в предварительном этапе Суперлиги Париматч 2019/2020 матчем против «Пермских медведей».

Упорная игра завершилась с преимуществом саратовской команды всего в один мяч — 35-34.

«СГАУ-Саратов» перемещается на пятую строчку в турнирной таблице

Заключительная домашняя встреча в предварительном этапе пройдет 9 марта в 14:00 в ФОК «Юбилейный» против «Динамо-Астрахань».

ИСТОЧНИК KP.RU