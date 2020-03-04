2020-03-04T08:55:31+03:00
Происшествия

Под Саратовом мужчина убил ножом собутыльницу и изрезал ее сына

Мужчина спасся благодаря 18-летнему племяннику
Ольга Симонова
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В Саратовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Екатериновки. Его обвиняют в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием предметов в качестве оружия.

- Вечером 15 марта 2019 года 57-летняя женщина в своем доме пила вместе с 31-летним сыном и 36-летним односельчанином. Последний начал оскорблять дочь гражданки, с которой ранее сожительствовал, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Собутыльники начали ругаться, женщина ушла в зал. Во время ссоры гость схватил со стола нож и ударил 31-летнего в шею и подбородок. Раненый прибежал к матери и упал на диван, а злоумышленник ударил его в правый бок.

Хозяйка дома стала оттаскивать нападавшего от сына, но разъяренный мужчина ударил ее четыре раза ножом в шею и один — в спину, а после ушел.

Женщина скончалась на месте, а ее 31-летний сын выжил благодаря 18-летнему племяннику. Тот в скором времени пришел в жилище и смог его спасти.

Злоумышленник не признал свою вину. Однако следователям хватило доказательств, чтобы направить дело для рассмотрения судом присяжных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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