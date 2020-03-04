В энгельсской колонии заключенные побили сотрудника

4 Март 2020 2020-03-04T09:00:23+03:00

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Конфликтная ситуация, которая закончилась побоями для сотрудника колонии произошла 16 января. Это выяснилось в ходе проверки областной прокуратуры.

Как установили следователи СУ СКР по Энгельсу, группа заключенных «применила насилие, не опасное для жизни и здоровья» в отношении сотрудника колонии при исполнении должностных обязанностей. Это расценено как попытка дезорганизации деятельности колонии, заведено уголовное дело.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

ЧП, по данным «КП-Саратов», случилось в исправительной колонии №2 в Энгельсе.

ИСТОЧНИК KP.RU