В энгельсской колонии заключенные побили сотрудника
Конфликтная ситуация, которая закончилась побоями для сотрудника колонии произошла 16 января. Это выяснилось в ходе проверки областной прокуратуры.
Как установили следователи СУ СКР по Энгельсу, группа заключенных «применила насилие, не опасное для жизни и здоровья» в отношении сотрудника колонии при исполнении должностных обязанностей. Это расценено как попытка дезорганизации деятельности колонии, заведено уголовное дело.
Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
ЧП, по данным «КП-Саратов», случилось в исправительной колонии №2 в Энгельсе.
ИСТОЧНИК KP.RU