2020-03-04T09:00:23+03:00
Происшествия

В энгельсской колонии заключенные побили сотрудника

Возбуждено уголовное дело о дезорганизации деятельности колонии
Поделиться:
ИК-2 в Энгельсе. Фото пресс-службы УФСИНИК-2 в Энгельсе. Фото пресс-службы УФСИН
Изменить размер текста:

Конфликтная ситуация, которая закончилась побоями для сотрудника колонии произошла 16 января. Это выяснилось в ходе проверки областной прокуратуры.

Как установили следователи СУ СКР по Энгельсу, группа заключенных «применила насилие, не опасное для жизни и здоровья» в отношении сотрудника колонии при исполнении должностных обязанностей. Это расценено как попытка дезорганизации деятельности колонии, заведено уголовное дело.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

ЧП, по данным «КП-Саратов», случилось в исправительной колонии №2 в Энгельсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Саратовом горели баня и дом
Саратовец под домашним арестом обокрал дом в Базарном Карабулаке
Из Казахстана в Саратовскую область не пустили 20 тонн муки без маркировки
В Саратове электрик отсудил у фирмы 200 тыс. рублей за травму от газонокосилки
Радаев потребовал уволить чиновников в Саратове и Энгельсе, ответственных за провал аукционов на строительство школ
Саратовские управляющие компании оштрафовали на 14 млн рублей
В шесть утра в кафе на Радищева у девушки украли iPhone
Акция «День пассажира» пройдет на железнодорожном вокзале Саратова 5 марта
Михаил Исаев: Пытаемся дольщиков «расшить», а тут с домами такая же история
Пропавшую в Энгельсе пенсионерку нашли за два часа
Саратовцев приглашают стать волонтерами Конституции
Ранее судимый парень в Саратове не устоял перед шоколадом в магазине
Михаил Свинарёв: Развиваются позитивные процессы в сохранении самого ценного — жизни и здоровья подрастающего поколения
Саратовцы стали больше жаловаться на управляющие компании
В Новоузенске пьяный пенсионер разодрал полицейскому лицо
Парень украл из торгового центра в Балакове две пары брюк
Саратовские росгвардейцы за день поймали двух мужчин в федеральном розыске
Гандбольный «СГАУ-Саратов» победил на выезде «Пермских медведей»
Под Саратовом мужчина убил ножом собутыльницу и изрезал ее сына
В энгельсской колонии заключенные побили сотрудника
К 8 марта в Саратове открывается выставка лоскутного шитья
В Ленинском районе Саратова завтра до позднего вечера не будет воды
В Саратове снова сорван аукцион по строительству школы в «Авиаторе»
Саратовцам обещают в среду +11 градусов тепла
В Саратовской области в преддверии боевых подрывов прошли учения взрывников в Лысогорском районе