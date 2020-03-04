В Ленинском районе Саратова завтра до позднего вечера не будет воды

4 Март 2020 2020-03-04T08:19:06+03:00

Это связано с вводом нового водопровода на Международной

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В Саратове завтра, 5 марта, отключат воду на нескольких улицах Ленинского района.

- Ориентировочно с 09:00 до 23:00 не будет водоснабжения у абонентов улиц Гвардейская, 1, 1а, 1Б, 3, 3а, 4-я Дачная, Международная, Мира, а также на Международных проездах и Молодежном проезде, 3 и 5, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Коммунальщики предупреждают жителей, что в течение 48 часов после подачи питьевой воды ее нужно использовать только в кипяченом виде.

В «Концессиях водоснабжения — Саратов» отмечают, что отключение связано с вводом в эксплуатацию водопровода по улице Международная.

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ИСТОЧНИК KP.RU