В Ленинском районе Саратова завтра до позднего вечера не будет воды
В Саратове завтра, 5 марта, отключат воду на нескольких улицах Ленинского района.
- Ориентировочно с 09:00 до 23:00 не будет водоснабжения у абонентов улиц Гвардейская, 1, 1а, 1Б, 3, 3а, 4-я Дачная, Международная, Мира, а также на Международных проездах и Молодежном проезде, 3 и 5, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Коммунальщики предупреждают жителей, что в течение 48 часов после подачи питьевой воды ее нужно использовать только в кипяченом виде.
В «Концессиях водоснабжения — Саратов» отмечают, что отключение связано с вводом в эксплуатацию водопровода по улице Международная.
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ИСТОЧНИК KP.RU