2020-03-04T08:42:29+03:00
Общество

В Саратове снова сорван аукцион по строительству школы в «Авиаторе»

Исаев объявил повторные выговоры
Ольга Симонова
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Стройка школы в микрорайоне «Авиатор»Стройка школы в микрорайоне «Авиатор»Фото: Александр Уриевский
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Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области приостановило аукцион по строительству школы в микрорайоне «Авиатор».

Как рассказал глава Саратова Михаил Исаев на своей странице в Instagram, в связи с этим он вчера, 3 марта, вызвал заместителя по строительству Ирину Солошенко и руководителя МКУ «Капитальное строительство» Илью Горбатенко доложить о ситуации.

Горбатенко сообщил позицию УФАС о том, что ранее применяемый комплексный подход определения подрядчика для возведения соцобъектов не может быть использован сейчас. Как считает антимонопольное ведомство, аукционные документы ограничивают хозяйствующие субъекты, желающие участвовать в строительстве школы на 1,1 тыс. мест в Заводском районе Саратова.

Мэр Исаев поручил разместить независимые друг от друга закупки на выполнение подрядных работ и приобретение технологического оборудования, а профильному заму и директору МКУ «Капитальное строительство» объявил повторные выговоры.

Фото со страницы Михаила Исаева в Instagram

Фото со страницы Михаила Исаева в Instagram

Напомним, 20 февраля микрорайон «Авиатор» посетил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Там ему сообщили, что школа будет построена к началу учебного года.

Однако аукцион был сорван. Володин предложил мэру Саратова уволить замов, которые срывают работу. После этого Исаев объявил выговоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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