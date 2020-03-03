В Саратовской области в преддверие боевых подрывов прошли учения взрывников в Лысогорском районе

3 Март 2020 2020-03-03T21:19:21+03:00

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В этом году весеннее половодье в Саратовской области ожидается ниже нормы. При этом, возникновение чрезвычайных ситуаций местного характера прогнозируется в 24-х муниципальных районах, которые традиционно являются паводкоопасными.

Специалисты ОГУ «Служба спасения Саратовской области» провели 3 марта взрывные работы на реке Медведица в Лысогорском районе. Здесь скопился лед, который может помешать нормальному прохождению паводковых вод.

- Первые подрывы льда в этом году. Команда взрывников сегодня успешно справилась со своей учебной задачей. Далее согласно графику, утвержденному Правительством области, специалисты будут направлены в районы области для проведения боевых подрывов льда на особо опасных участках», - отметил представителям СМИ начальник ОГУ «Служба спасания Саратовской области» Юрий Юрин.

ИСТОЧНИК KP.RU