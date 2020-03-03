Житель Энгельса увеличил свой срок из-за поджога уголовного дела

3 Март 2020 2020-03-03T16:33:55+03:00

Ему назначили два года и месяц лишения свободы

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В Энгельсе Саратовской области осудили 28-летнего мужчины. Его признали виновным в поджоге уголовного дела.

- В отделе дознания МУ МВД России «Энгельсское» с 19 мая 2019 года находилось уголовное дело по фактам открытого хищения имущества у местных жителей, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

С 15:15 по 15:35 17 сентября в следственной комнате ИВС дознаватель передала обвиняемому том для ознакомления. Он достал спички и поджег листы. Сотрудники изолятора потушили возгорание огнетушителем. После этого мужчина начал разрывать листы руками. Материалы дела были уничтожены частично и полностью.

Суд приговорил злоумышленника к 300 часам обязательных работ, а поскольку он уже привлекался, то сроки сложили и назначили два года и месяц лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU