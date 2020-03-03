2020-03-03T16:49:20+03:00
Общество

В голосовании по благоустройству территорий в Саратове победила набережная Космонавтов

Свой голос за этот вариант отдали свыше 30 тыс. человек
Дарья Вострикова
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Наталия Даниленко озвучила территории, победившие в голосованииНаталия Даниленко озвучила территории, победившие в голосованииФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 3 марта, в администрации Саратова состоялось заседание общественной комиссии, где были объявлены результаты рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году.

Присутствовало 20 членов комиссии из 33.

Они подвели итоги голосования горожан, которое проходило на 59 счетных участках. Озвучила их председатель комитета по ЖКХ администрации Саратова Наталия Даниленко.

Итоговые протоколы показали — 34 372 человека отдали свой голос. Было 38 недействительных бюллетеней, 34 334 действительных. Больше всего набрали набережная Космонавтов, сад Липки, бульвар на Астраханской. Жалоб никаких не поступало.

Например, за парк Липки отдали голоса 9 383 человека, Детский парк — 6 515, сквер в микрорайоне «Звезда» — 5 792, бульвар на Рахова — 4 708, 1 044 голосов за сквер героев Краснодона, 1 761 — бульвар на Большой Садовой, 1 043 — сквер имени Кирова.

В середине лета следующего года три объекта-победителя будут внесены в муниципальную программу.

- Поскольку пока нет лимитов финансирования, внесены первые три объекта. В октябре, когда будет формироваться бюджет, возможно, на следующий год у нас будет не три, а шесть, семь, восемь территорий, — отметили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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