Мошенницу из Азербайджана нашли в бегах в Саратовской области
Женщину экстрадировали в Республику
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Прокуратура Саратовской области экстрадировала 60-летнюю женщину, которую искали за мошенничество в Республике Азербайджан.
- Иностранку обвиняют в том, что в 2013 году она в Азербайджане обманула двух мужчин, пообещав устроить их родственников в вузы. За это она получила 5 и 8 тыс. манат, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Во время проверки было установлено, что российское гражданство женщина не успела приобрести. Органы УФСИН организовали передачу злоумышленницы в Азербайджан.
ИСТОЧНИК KP.RU