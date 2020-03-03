Мошенницу из Азербайджана нашли в бегах в Саратовской области

3 Март 2020 2020-03-03T15:57:30+03:00

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Прокуратура Саратовской области экстрадировала 60-летнюю женщину, которую искали за мошенничество в Республике Азербайджан.

- Иностранку обвиняют в том, что в 2013 году она в Азербайджане обманула двух мужчин, пообещав устроить их родственников в вузы. За это она получила 5 и 8 тыс. манат, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Во время проверки было установлено, что российское гражданство женщина не успела приобрести. Органы УФСИН организовали передачу злоумышленницы в Азербайджан.

ИСТОЧНИК KP.RU