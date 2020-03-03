В Саратовскую область привезли растения из Голландии с эхинотрипсом

3 Март 2020 2020-03-03T15:41:58+03:00

Он поражает около 30 ботанических семейств

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Инспектор Россельхознадзора по Саратовской области 28 февраля нашел в горшечных растениях из Нидерландов вредный организм.

- В пяти партиях диффенбахии микс обнаружен эхинотрипс американский, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ведомстве.

Растения сожгли, чтобы избежать распространения.

В Россельхознадзоре рассказали, что эхинотрипс — полифаг, который повреждает около 30 ботанических семейств, преимущественно — листья растений, в их ткань самки откладывают яйца.

ИСТОЧНИК KP.RU