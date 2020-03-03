В Саратовскую область привезли растения из Голландии с эхинотрипсом
Он поражает около 30 ботанических семейств
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Инспектор Россельхознадзора по Саратовской области 28 февраля нашел в горшечных растениях из Нидерландов вредный организм.
- В пяти партиях диффенбахии микс обнаружен эхинотрипс американский, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ведомстве.
Растения сожгли, чтобы избежать распространения.
В Россельхознадзоре рассказали, что эхинотрипс — полифаг, который повреждает около 30 ботанических семейств, преимущественно — листья растений, в их ткань самки откладывают яйца.
ИСТОЧНИК KP.RU