Чайный магазин на проспекте Кирова затопил сооружение гражданской обороны
Фирму оштрафовали
Изменить размер текста:
Во Фрунзенском районе Саратова юридическое лицо чайного магазина на проспекте Кирова оштрафовали за затопление помещения.
- В пользовании ООО «Магазин «Чай» имеется защитное сооружение гражданской обороны площадью 132 кв. м, находящееся в федеральной собственности. Проверка показала, что оно затоплено, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
В связи с нарушением порядка содержания и использования защитных сооружений ГО фирму привлекли к административной ответственности и наложили штраф 20 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU