Чайный магазин на проспекте Кирова затопил сооружение гражданской обороны

3 Март 2020 2020-03-03T15:20:45+03:00

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Во Фрунзенском районе Саратова юридическое лицо чайного магазина на проспекте Кирова оштрафовали за затопление помещения.

- В пользовании ООО «Магазин «Чай» имеется защитное сооружение гражданской обороны площадью 132 кв. м, находящееся в федеральной собственности. Проверка показала, что оно затоплено, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

В связи с нарушением порядка содержания и использования защитных сооружений ГО фирму привлекли к административной ответственности и наложили штраф 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU