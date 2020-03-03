2020-03-03T15:50:07+03:00
Общество

В Саратовской области ОРВИ заболели свыше 15 тыс. человек

В регионе эпидпорог превышен
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области с 24 февраля по 1 марта зарегистрировано 15 390 случаев заболеваемости ОРВИ.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора региона, прирост заболеваемости снижен на 0,01%, по сравнению с прошлой неделей.

Отмечено, что эпидпорог превышен на 3,71%.

Среди саратовцев инфекцией заразились 6 530 человек, что ниже эпидпорога на 12,8%.

Специалисты напоминают о соблюдении мер профилактики: мыть руки после посещения общественных мест, прикосновений к деньгам, перед едой. Только чистыми руками можно прикасаться к лицу и глазам.

В людных местах и транспорте лучше надевать одноразовую медицинскую маску. Стоит избегать контактов с больными людьми, ограничить рукопожатия, поцелуи и объятия при встречах, а также использование общих полотенец.

Нужно чаще проветривать помещения, а если вы заболели, то надо остаться дома и обратиться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Энгельса увеличил свой срок из-за поджога уголовного дела
В голосовании по благоустройству территорий в Саратове победила набережная Космонавтов
Финалисты олимпиады Кружкового движения НТИ отразили хакерскую атаку на умный дом
Радаев обвинил руководство СЭПО в отсутствии эффективных решений для сохранения производства холодильников «Саратов»
Мошенницу из Азербайджана нашли в бегах в Саратовской области
В Саратовскую область привезли растения из Голландии с эхинотрипсом
Чайный магазин на проспекте Кирова затопил сооружение гражданской обороны
В Саратовской области ОРВИ заболели свыше 15 тыс. человек
Партийцы вручили юбилейную награду и памятные подарки ветерану из Заводского района
В РАНХиГС прошла научная школа для молодых ученых
С начала года в Саратовской области в отношении детей совершено 155 преступлений
Володин о замене тротуаров в Саратове: Переживаем за качество и чтобы не было воровства
Саратовский фехтовальщик взял командную бронзу на первенстве Европы
Саратовец выплатит 25 тыс. рублей за покупку марихуаны
На перекрестке в Саратове «Нива» наехала на женщину
В Самаре прошла пресс-конференция руководства Поволжского банка ПАО «Сбербанк»
В Саратовской области завтра начнется операция «Пешеход»
Ожидаемая продолжительность жизни в Саратовской области — 73 года
В Энгельсе задержали пьяного вора телефона
В Саратове завтра снова закроют проезд на улице Шехурдина