В Саратовской области ОРВИ заболели свыше 15 тыс. человек

3 Март 2020 2020-03-03T15:50:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области с 24 февраля по 1 марта зарегистрировано 15 390 случаев заболеваемости ОРВИ.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора региона, прирост заболеваемости снижен на 0,01%, по сравнению с прошлой неделей.

Отмечено, что эпидпорог превышен на 3,71%.

Среди саратовцев инфекцией заразились 6 530 человек, что ниже эпидпорога на 12,8%.

Специалисты напоминают о соблюдении мер профилактики: мыть руки после посещения общественных мест, прикосновений к деньгам, перед едой. Только чистыми руками можно прикасаться к лицу и глазам.

В людных местах и транспорте лучше надевать одноразовую медицинскую маску. Стоит избегать контактов с больными людьми, ограничить рукопожатия, поцелуи и объятия при встречах, а также использование общих полотенец.

Нужно чаще проветривать помещения, а если вы заболели, то надо остаться дома и обратиться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU