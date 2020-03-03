С начала года в Саратовской области в отношении детей совершено 155 преступлений

3 Март 2020 2020-03-03T14:47:31+03:00

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С начала 2020 года в отношении несовершеннолетних в Саратовской области совершено 155 преступлений. За 2019 год — 1 629.

- Ряд преступлений совершается с использованием интернета. При этом различные ресурсы в сети становятся не только площадкой для размещения противоправных материалов. В соцсетях можно найти единомышленников, общение с которыми позволяет быстро спланировать преступления, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Родителей в ведомстве попросили научить своих детей пользоваться интернетом в целях самопознания и источника информации.

ИСТОЧНИК KP.RU