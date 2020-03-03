Саратовский фехтовальщик взял командную бронзу на первенстве Европы
Состязания прошли в Хорватии
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В Хорватии 2 марта прошли командные соревнования по фехтованию на саблях в рамках первенства Европы среди юниоров.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области.
Так, саратовский спортсмен Артем Терехов взял бронзу в составе российской сборной. Фехтовальщики уступили сборной Венгрии. Во встрече за третье место россияне обыграли соперников из Германии.
ИСТОЧНИК KP.RU