Саратовец выплатит 25 тыс. рублей за покупку марихуаны
Мужчина купил вещество у знакомого
Изменить размер текста:
Суд признал 28-летнего саратовца виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в значительном размере.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 29 июля в 17:30 мужчина купил у знакомого 7,3 грамма каннабиса возле одного из домов на Нагорной улице.
В 18:00 в этот же день его задержали полицейские, вещество изъяли.
Теперь гражданину придется отдать штраф в размере 25 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU