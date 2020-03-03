2020-03-03T14:33:38+03:00
Происшествия

Саратовец выплатит 25 тыс. рублей за покупку марихуаны

Мужчина купил вещество у знакомого
Дарья Вострикова
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Суд признал 28-летнего саратовца виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в значительном размере.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 29 июля в 17:30 мужчина купил у знакомого 7,3 грамма каннабиса возле одного из домов на Нагорной улице.

В 18:00 в этот же день его задержали полицейские, вещество изъяли.

Теперь гражданину придется отдать штраф в размере 25 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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