В Самаре прошла пресс-конференция руководства Поволжского банка ПАО «Сбербанк»

3 Март 2020 2020-03-03T14:39:16+03:00

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В Самаре сегодня, 3 марта, состоялась пресс-конференция Поволжского банка ПАО «Сбербанк».

Председатель банка Александр Анащенко во вступительном слове остановился на быстром развитии информационных технологий за последние годы. Если разбить день человека на основные действия, то окажется, что в сутки человек тратит на финансовые потребности 0,04 часа. То есть 2 минуты 15 секунд.

- Мы своими инновациями сокращаем это время, — отметил он.

По его словам, ЭКО-решения Сбербанка пересекаются с решениями других компаний, и помогают удовлетворить основные потребности клиентов. В том числе покупки, развлечения, доставка, транспорт, обучение, здоровье, безопасность, страхование и многое другое.

Для корпоративных клиентов также существуют свои проекты. Например, снижение рисков, аналитика для роста продаж, управление персоналом, оптимизация затрат.

- Большое значение для нас имеет создание экосистемы и создание решений для государства, — рассказал Анащенко.

- Мы делаем это для того, чтобы двигать наших клиентов к новым горизонтам, — заявил Александр Анащенко.

Он рассказал о новых проектах. Например, в Самаре открылся первый умный детсад. Там автоматизированы системы климат-контроля, что ведет не только к экономии ресурсов, но и улучшению здоровья детей.

В других регионах работают также проекты как безналичная оплата проезда, программа голосовой записи рецептов в больницах, цифровизация системы обслуживания в библиотеках вузов.

Во многих регионах были проведены недели финансовой грамотности, семинары по развитию личностного потенциала — это касается обучающих программ.

По словам спикера, много мероприятий проходит у банка для бизнесменов. В том числе форумы для начинающих предпринимателей.

- Сбербанк — это спортивный банк, — отметил Анащенко.

Одним из самых популярных мероприятий этого направления является Зеленая неделя. Кроме того, проходят велопробеги, товарищеские матчи.

Из культурных проектов, которые проходят при поддержке Сбербанка — театральные фестивали, дни городов, благотворительные концерты «Знаменитости детям». Этот проект в том числе был реализован в Саратове.

Отдельно он упомянул об экологических проектах.

- Главное, чтобы наша планета была пригодна для жизни. Мы — социально ответственный бизнес. А это значит — реализация экологических проектов, — заявил Анащенко.

Среди таких проектов он назвал внедрение безбумажного документооборота, уборка сотрудниками на субботниках береговой линии рек в регионах присутствия.

Кроме того, он отметил, что в этом году большое внимание уделяется подготовке к празднованию Дня Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU