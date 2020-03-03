2020-03-03T14:35:47+03:00
Общество

В Саратовской области завтра начнется операция «Пешеход»

Нарушителей будут ловить два дня
Дарья Вострикова
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В Саратовской области с 4 по 5 марта пройдет операция «Пешеход».

Как рассказали «КП-Саратов» в УГИБДД по региону, профилактическое мероприятие направлено на предупреждение ДТП, в которых сбивают людей, в том числе в зоне пешеходных переходов.

Отметим, что с начала года зарегистрировано 144 таких аварий, в них получили травмы 143 человека, десять скончались от полученных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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