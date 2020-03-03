2020-03-03T14:22:23+03:00
Общество

Ожидаемая продолжительность жизни в Саратовской области — 73 года

Это исторический максимум
Ольга Симонова
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Фото пресс-службы губернатора областиФото пресс-службы губернатора области
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На проходящем сегодня, 3 марта, заседании актива Саратовской области было озвучено, что сейчас ожидаемая продолжительность жизни в Саратовской области достигла исторического максимума — 73 лет.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, основные причины смертности — болезни системы кровообращения и новообразования. Несмотря на снижение смертности по этому показателю в 2019 году, он составляет 52%.

Губернатор области Валерий Радаев заявил, что борьба с опасными заболеваниями идет по всем фронтам. Она включает широкомасштабную программу диспансеризации. В прошлом году в области достигнут 100-процентный охват всех возрастных категорий.

Также повышается доступность первичной медицинской помощи для сельского населения. За 2018 и 2019 годы установлено и организовано 28 ФАПов в 20 районах области. В 2020 году появятся еще 24.

Глава региона напомнил и о том, что сейчас по поручению президента РФ разрабатывается программа модернизации первичного звена. Она начнет реализацию в 2020 и продолжится до 2024 года. Сейчас в области в ремонте нуждаются 117 медицинских объектов, на это нужно 168 млрд рублей.

По словам Радаева, региональная программа подразумевает и создание оптимальной сети медучреждений — девяти межрайонных центров на базе многопрофильных ЦРБ.

- Жителю Турков для того, чтобы сделать МРТ, не надо будет ехать в Саратов. Он сможет получить эту услугу в соседнем Балашове. И это касается всех территорий, — заявил губернатор области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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