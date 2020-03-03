Под Саратовом приставы помогли незаконно уволенной работнице клиники вернуться на работу

3 Март 2020 2020-03-03T14:24:48+03:00

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Судебные приставы Красноармейского районного отдела Саратовской области восстановили права незаконно уволенной сотрудницы одной из стоматологических клиник.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном УФССП, в отдел поступило два исполнительных документа: о взыскании зарплаты и восстановлении в должности.

С такими требованиями гражданка обратилась в суд. После рассмотрения материалов дела было принято решение восстановить работницу в должности и выплатить ей 70 тыс. рублей.

Судебный пристав ознакомил руководство с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения и мерами принудительного характера.

Должник исполнил эти требования, теперь гражданка будет трудиться старшей медицинской сестрой.

ИСТОЧНИК KP.RU