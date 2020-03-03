Под Саратовом приставы помогли незаконно уволенной работнице клиники вернуться на работу
Судебные приставы Красноармейского районного отдела Саратовской области восстановили права незаконно уволенной сотрудницы одной из стоматологических клиник.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном УФССП, в отдел поступило два исполнительных документа: о взыскании зарплаты и восстановлении в должности.
С такими требованиями гражданка обратилась в суд. После рассмотрения материалов дела было принято решение восстановить работницу в должности и выплатить ей 70 тыс. рублей.
Судебный пристав ознакомил руководство с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения и мерами принудительного характера.
Должник исполнил эти требования, теперь гражданка будет трудиться старшей медицинской сестрой.
ИСТОЧНИК KP.RU