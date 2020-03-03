Сельчанка под Саратовом фиктивно прописала азербайджанца

3 Март 2020 2020-03-03T13:45:39+03:00

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В Ершовском районе за фиктивную прописку иностранца осудили 32-летнюю жительницу села Новая Краснянка.

- Женщина 19 июня 2019 года подала документы для регистрации гражданина Азербайджана в отдел по вопросам миграции. Мужчину зарегистрировали на срок до 18 декабря 2021 года, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Однако после этого мужчина уехал в Самару. Гражданка знала, что жить у нее он не будет. Своими действиями она лишила уполномоченные органы возможности контролировать соблюдение иностранным гражданином миграционных правил.

Суд решил оштрафовать женщину на 5 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU