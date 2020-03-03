Сельчанка под Саратовом фиктивно прописала азербайджанца
В Ершовском районе за фиктивную прописку иностранца осудили 32-летнюю жительницу села Новая Краснянка.
- Женщина 19 июня 2019 года подала документы для регистрации гражданина Азербайджана в отдел по вопросам миграции. Мужчину зарегистрировали на срок до 18 декабря 2021 года, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Однако после этого мужчина уехал в Самару. Гражданка знала, что жить у нее он не будет. Своими действиями она лишила уполномоченные органы возможности контролировать соблюдение иностранным гражданином миграционных правил.
Суд решил оштрафовать женщину на 5 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU