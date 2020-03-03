В сквере имени Радищева в Саратове начали восстанавливать чугунную ограду
Работами занимается служба благоустройства города
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Сегодня, 3 марта, работники МБУ «Служба благоустройства города» начали восстанавливать внешний вид чугунной ограды в саду имени Радищева в Саратове.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в мэрии.
Как сообщает директор учреждения Александр Белов, по плану сначала грунтовочные работы, потом ограждение покрасят.
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Монтаж начался
ИСТОЧНИК KP.RU