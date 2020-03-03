Организация по оптовой продаже битумов из Саратовской области погасила долг из страха потерять транспорт

3 Март 2020 2020-03-03T13:48:10+03:00

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В отношении организации, которая занимается оптовой продажей битумов из Саратовской области, было возбуждено исполнительное производство о взыскании штрафа суммой 150 тыс. рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области, причиной послужило нарушение правил движения большегруза.

Судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия на транспорт организации, после чего должник тут же выплатил необходимую сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU