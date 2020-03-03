Прекращены поиски пропавшей в Саратове Надежды Якухиной

3 Март 2020 2020-03-03T13:46:41+03:00

Волонтеры расклеивали листовки с ориентировками пропавшей в Саратове Фото: Ольга Симонова

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Поиски пропавшей 58-летней Надежды Якухиной в Саратове завершены.

- Найдена, жива, — сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, женщина пропала 29 февраля в Ленинском районе. В ночь на сегодня, 3 марта, ее искали волонтеры, расклеивали листовки, был организован штаб.

ИСТОЧНИК KP.RU