Прекращены поиски пропавшей в Саратове Надежды Якухиной
Женщина найдена живой
Волонтеры расклеивали листовки с ориентировками пропавшей в СаратовеФото: Ольга Симонова
Изменить размер текста:
Поиски пропавшей 58-летней Надежды Якухиной в Саратове завершены.
- Найдена, жива, — сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, женщина пропала 29 февраля в Ленинском районе. В ночь на сегодня, 3 марта, ее искали волонтеры, расклеивали листовки, был организован штаб.
ИСТОЧНИК KP.RU