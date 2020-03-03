2020-03-03T13:34:21+03:00
Общество

На предприятиях Саратовской области стало меньше травм

Статистика показывает снижение смертей и увечий на 13%
Дарья Вострикова
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На заседании межведомственной комиссии по охране труда в пресс-центре правительства Саратовской области замминистра труда и миграции региона Александра Михайлова рассказала о статистике травм на производстве.

По информации на 31 января 2020, в 2019 году число погибших и получивших тяжелые травмы на производстве уменьшилось на 13% (если в 2019 году это было 53 человека, то в 2018 году — 61 человек).

По причине падения с высоты погибли или тяжело травмированы 32% пострадавших работников (17 человек), 25% увечий произошло из-за воздействия движущихся предметов и деталей (13 человек), 15% несчастных случаев были вызваны падением предметов, обрушением земли и т. д. (восемь человек).

В министерстве разработали анкету о состоянии условий и охраны труда в предприятиях, где сотрудники получили тяжелые травмы или умерли в 2019 году. В документе предлагают написать об условиях труда, прохождении медосмотров, обеспечении средствами индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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