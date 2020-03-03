Сокращение населения Саратовской области: больше всего умирают в Турках, Самойловке и Романовском районе

3 Март 2020 2020-03-03T13:18:12+03:00

По прогнозу Саратовстата, к 2035 году миграция сократится в два раза

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Сегодня, 3 марта, проходит заседание актива Саратовской области. На нем присутствуют члены регионального правительства, депутаты, общественность и другие — всего около 600 человек.

На заседании губернатор области Валерий Радаев отдельно остановился на реализации нацпроектов.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, в прошлом году для их реализации из федерального бюджета поступило более 19 млрд рублей, в этом планируется — 23 млрд рублей, до 2024 года — около 150 млрд рублей. На эти деньги должны возвести 234 объекта социально-инженерной инфраструктуры.

Также губернатор отметил, что доступность дошкольного образования должна составить 100%, увеличение объемов жилищного строительства — 1,8 млн кв. м в год, а доля дорог в нормативном состоянии — 24,7% и многое другое.

- Строгая финансовая дисциплина и эффективность расходования средств — наша общая установка. Чтобы ее выполнить — нужен усиленный контроль и надзор, — подчеркнул Валерий Радаев.

Фото пресс-службы главы региона

Он остановился и на демографической ситуации в Саратовской области.

Общая численность населения региона сейчас — 2 млн 421 тыс. человек. За прошлый год оно сократилось на 19 тыс. человек, мигрировало 5 тыс.

Самый высокий уровень смертности — в Турковском, Самойловском, Романовском, Духовницком и Аркадакском районах.

- Считаю, что глава Турковского района должен начинать и заканчивать свой рабочий день именно с этой проблематики. Как и его коллеги из названных муниципалитетов, — заявил Валерий Радаев.

Губернатор заявил, что часть районов — отдаленные. Для них действует отдельная комплексная программа, но если ее мероприятий недостаточно — значит, по словам Радаева, социально-экономическому блоку и муниципальной власти нужно проанализировать положение дел и выйти с точечными мерами.

Как заявил глава региона, согласно прогнозу Саратовстата, к 2035 году миграция сократится в два раза — до 2,5 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU