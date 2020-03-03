На заводе СЭПО-ЗЭМ в Саратове собираются уволить 942 человека

3 Март 2020 2020-03-03T13:25:45+03:00

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Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталия Кривицкая сообщила корреспонденту «КП-Саратов», что ООО «СЭПО-ЗЭМ» подало заявки на сокращение почти 1 тыс. человек.

- 25 и 28 февраля поступили уведомления на 942 человека. За два месяца будет произведено уведомление работников об увольнении. После этого мы откроем на предприятии консультационный пункт и начнем вести индивидуальную работу, — сообщила «КП-Саратов» Кривицкая.

По данным министра, сокращения на предприятии могут пройти уже в мае. Ранее директор ООО «СЭПО-ЗЭМ» Евгений Резник, подтвердил, что коллектив завода будет сокращен уже к 1 июня.

- Сейчас мы проанализировали профессиональный состав, и видим, что женщин и мужчин будет сокращаться приблизительно в одинаковом количестве. Работников пенсионного возраста среди них — 36,8% — это значительная доля. В основном увольняют работников со средним профобразованием, с высшим профессиональным образованием среди сокращаемых — только 20%. Мы посмотрели, какие специальности увольняемых, сколько рабочих, свой банк вакансий. В основном совпадения есть, более 900 рабочих мест есть в базе вакансий. Дальше все зависит от самих работников. Молодежь будем трудоустраивать на производственных площадях, предпенсионеров можем обучить в рамках нацпроектов, — рассказала Кривицкая.

Отдельно она подчеркнула, что если на предприятии нормализуется ситуация, то высвобождение может быть отменено.

- Сейчас региональным правительством все делается, чтобы высвобождения работников не было, — сказала Наталия Кривицкая.

ОФИЦИАЛЬНО

В связи со сложившейся ситуацией ГКУ СО «ЦЗН г. Саратова» создана рабочая группа, разработан план мероприятий по оказанию максимальной помощи высвобождаемым гражданам.

По согласованию с руководством предприятия в апреле 2020 года запланировано проведение Дня службы занятости, организация работы консультационного пункта, установка информационного стенда на проходной завода.

До сведения сотрудников предприятия будут доведены вакансии, содержащиеся в базе службы занятости региона. На сегодняшний день их количество составляет более 25 тыс. При необходимости предложено переобучение по востребованным на рынке труда профессиям. Лица предпенсионного возраста смогут пройти обучение в рамках национального проекта «Демография».

В кадровую службу предприятия переданы информационные материалы: буклеты, памятки, листовки, содержащие необходимую информацию для высвобождаемых граждан, в том числе юридические аспекты при высвобождении работников, контактную информацию о районных отделах содействия занятости населения ГКУ СО «ЦЗН г. Саратова» и перечне государственных услуг, предоставляемых службой занятости.

Предприятие уведомило о грядущих изменениях в срок. Но стоит отметить, что не всегда высвобождение происходит по сценарию, который был изначально заявлен. Правительство предпринимает все меры для сохранения коллектива и возобновления производства.

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ИСТОЧНИК KP.RU