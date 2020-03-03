2020-03-03T12:40:58+03:00
Происшествия

Представившийся народным дружинником покровчанин отобрал у мужчины телефон

Пьяный злоумышленник подошел под предлогом проверки на наркотики
Ольга Симонова
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Жалобу 35-летнего жителя Энгельса Саратовской области, осужденного 6 апреля 2018 года за групповой грабеж, отклонила прокуратура.

- В ноябре 2017 года пьяный мужчина и его знакомый подошли к незнакомцу. Представившись народным дружинником, гражданин попросил показать содержимое карманов на наличие наркотиков. Прохожий вынул телефон, который забрал злоумышленник. Вдвоем напавшие начали угрожать потерпевшему, пытающемуся вернуть мобильник, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Мужчину отправили на два года и четыре месяца в колонию строгого режима. Однако осужденный заявил, что в качестве отягчающего обстоятельства необоснованно учли алкогольное опьянение. Хотя сам злоумышленник во время дачи показаний указывал, что они пили тогда с подельником весь день.

Проведенная проверка не нашла оснований для пересмотра приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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