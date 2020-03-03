Представившийся народным дружинником покровчанин отобрал у мужчины телефон
Жалобу 35-летнего жителя Энгельса Саратовской области, осужденного 6 апреля 2018 года за групповой грабеж, отклонила прокуратура.
- В ноябре 2017 года пьяный мужчина и его знакомый подошли к незнакомцу. Представившись народным дружинником, гражданин попросил показать содержимое карманов на наличие наркотиков. Прохожий вынул телефон, который забрал злоумышленник. Вдвоем напавшие начали угрожать потерпевшему, пытающемуся вернуть мобильник, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Мужчину отправили на два года и четыре месяца в колонию строгого режима. Однако осужденный заявил, что в качестве отягчающего обстоятельства необоснованно учли алкогольное опьянение. Хотя сам злоумышленник во время дачи показаний указывал, что они пили тогда с подельником весь день.
Проведенная проверка не нашла оснований для пересмотра приговора.
ИСТОЧНИК KP.RU