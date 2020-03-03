В Саратове 65-летнюю женщину изнасиловали на улице возле церкви
В Саратове на улице возле Большой Горной/Университетской было совершено изнасилование. Жертва — 65 летняя женщина. На пересечении улиц находится Серафимовская церковь.
По данным регионального СУ СКР, все случилось в семь утра 26 января. Неизвестный мужчина, в состоянии опьянения, угрожая убийством, напал на женщину и изнасиловал ее.
Следственный отдел СУ СКР по Кировскому району Саратова возбудил уголовное дело. В ходе кропотливой работы совместно с сотрудниками отдела полиции №3 в составе УМВД России по Саратову была установлена личность насильника. Им оказался 38-летний местный житель. Следователями он задержан. Пострадавшая в ходе следственных действий опознала его.
Мужчине предъявили обвинение, он сознался в преступлении.
По решению суда обвиняемый заключен под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU