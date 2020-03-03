Саратовец под надзором на 20 дней ушел в гости и получил срок
В Волжском районе Саратова вынесен приговор ранее судимому 33-летнему местному жителю. Он самовольно ушел из дома, будучи под административным надзором.
- Саратовец в 2015 году неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В 2019 он вышел из мест лишения и начал нарушать условия надзора, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.
Мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности. Несмотря на это, он 16 октября 2019 года пошел в гости к знакомой, где жил до 5 ноября.
Суд отправил гражданина в колонию строгого режима на четыре месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU