Саратовец под надзором на 20 дней ушел в гости и получил срок

3 Март 2020 2020-03-03T12:09:51+03:00

Его неоднократно привлекали к административной ответственности

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В Волжском районе Саратова вынесен приговор ранее судимому 33-летнему местному жителю. Он самовольно ушел из дома, будучи под административным надзором.

- Саратовец в 2015 году неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В 2019 он вышел из мест лишения и начал нарушать условия надзора, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности. Несмотря на это, он 16 октября 2019 года пошел в гости к знакомой, где жил до 5 ноября.

Суд отправил гражданина в колонию строгого режима на четыре месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU