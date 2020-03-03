2020-03-03T12:00:31+03:00
Общество

Жители Юбилейного попросили мэра построить школу и поликлинику

Горожане решили создать общественный совет
Ольга Симонова
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Глава Саратова Михаил Исаев. Фото пресс-службы мэрииГлава Саратова Михаил Исаев. Фото пресс-службы мэрии
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Вчера, 2 марта, глава Саратова Михаил Исаев встретился с жителями поселка Юбилейный в гимназии №7.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, здесь проживают около 40 тыс. граждан, в основном — молодые семьи с детьми. Сейчас в поселке три образовательных учреждения, в которых дети учатся в две смены. Поэтому граждан интересует вопрос строительства новой школы, а также поликлиники.

Фото пресс-службы мэрии

Фото пресс-службы мэрии

Также на встрече затронули приостановку работы маршрутки №94. Исаев объяснил, что транспорт снова начнет ходить, когда определится перевозчик.

Были разобраны и другие вопросы. В гимназии №7 также присутствовали заместители главы городской администрации, общественники, депутаты, прокуроры и другие.

По итогам встречи горожане решили создать общественный совет при главе районной администрации. Мэр Саратова пообещал в течение полутора месяцев проработать все прозвучавшие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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