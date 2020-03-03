Специалист по охране труда в саратовском ТЮЗе привлекает внимание коллектива конфетами

3 Март 2020 2020-03-03T12:15:07+03:00

После смерти Ошерова в театре сделали инструкции по безопасности с эпиграфами в стихах

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Александр Татаринцев, специалист по охране труда в ТЮЗе имени Киселева, на брифинге в пресс-центре правительства Саратовской области рассказал о мерах безопасности, которые предприняты в ТЮЗе имени Киселева после несчастного случая с худруком Юрием Ошеровым. Напомним, 17 июля 2019 года после падения со сцены он получил серьезные травмы, от которых не смог оправиться и скончался в больнице.

Было проведено расследование, до каждого работника доведены причины ЧП, проведены внеплановые инструктажи.

На оборудование, где произошел несчастный случай, установили дополнительное ограждение.

Татаринцев рассказал, что случай с Ошеровым произошел при нем через месяц после окончания обучения. Он заметил, что безопасность труда это не сиюминутный результат, а итог системной работы.

Заместитель министра — председатель комитета по труду министерства занятости труда и миграции региона Наталья Михайлова поинтересовалась, как он прививает культуру безопасности творческим людям.

Александр Татаринцев признал, что у артистов другое отношение к правилам. Ему даже пришлось придумать к инструкции эпиграф в стихах, чтобы привлечь внимание коллектива. Он стал посещать репетиции, спектакли, проводил там инструктажи. Татаринцев также рассказал, что приносит на работу конфеты, потому что коллектив в театре в основном женский, а такой способ привлечения внимания работает.

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ИСТОЧНИК KP.RU