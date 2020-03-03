Под Саратовом мужчина почти 14 лет скрывал у себя дома взрывчатое вещество
Более 200 граммов пороха он хранил до прихода полиции
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В Озинском районе Саратовской области осудили 35-летнего местного жителя. Его признали виновным в незаконном хранении взрывчатого вещества.
- Мужчина с февраля 2006 года держал у себя дома 202,3 грамма бездымного охотничьего пороха марки «Сокол», — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Полиция нашла спрятанное вещество в декабре 2019 года и изъяла.
Мужчину осудили на шесть месяцев условно с аналогичным испытательным сроком и оштрафовали на 5 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU