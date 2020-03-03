В Аткарске мужчина направил на жену нож в Новый год и попал в колонию

3 Март 2020 2020-03-03T11:30:34+03:00

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В Аткарске Саратовской области 38-летнего местного жителя осудили за угрозу убийством.

- Пьяный мужчина в квартире направил на жену нож и начал угрожать убить. Это случилось 1 января 2020 года. Женщина восприняла слова мужчины и оружие в руке серьезно, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Суд приговорил гражданина к восьми месяцам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU