Экс-главу Энгельсского района и бывшего министра промышленности Куликова освободили в зале суда

3 Март 2020 2020-03-03T12:25:00+03:00

Ранее он был приговорен к двум годам и шести месяцам колонии за превышение полномочий

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Саратовский областной суд 3 марта освободил из заключения бывшего главу Энгельсского района и экс-министра промышленности и энергетики региона Андрея Куликова. Это корреспонденту «КП-Саратов» подтвердила Ирина Чернова, пресс-секретарь областного суда. С Куликова были сняты отягчающие обстоятельства. Это позволило отменить дальнейшее нахождение в заключении.

Куликову судья Алексей Белов сохранил запрет на ближайшие три года занимать должности в органах госвласти.

Андрей Куликов был освобожден в зале суда.

После вынесения обвинительного приговора он провел за решеткой три месяца. В ноябре 2019 года его признали виновным в превышении должностных полномочий. Тогда суд приговорил Куликова к двум годам и шести месяцам года в колонии общего режима.

Было установлено, что с ноября по декабрь 2016 года Куликов вместе с председателем комитета по управлению имуществом Сергеем Рясковым заключили незаконный договор аренды земельного участка с одним из местных предпринимателей. Итогом этого стало отчуждение земли площадью 5 913 кв. м из госсобственности. Сумма ущерба району составила 10 140 795 рублей.

Сергей Рясков был признан виновным в превышении полномочий и приговорен к запрету занимать госдолжности на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU