Экс-главу Энгельсского района и бывшего министра промышленности Куликова освободили в зале суда
Саратовский областной суд 3 марта освободил из заключения бывшего главу Энгельсского района и экс-министра промышленности и энергетики региона Андрея Куликова. Это корреспонденту «КП-Саратов» подтвердила Ирина Чернова, пресс-секретарь областного суда. С Куликова были сняты отягчающие обстоятельства. Это позволило отменить дальнейшее нахождение в заключении.
Куликову судья Алексей Белов сохранил запрет на ближайшие три года занимать должности в органах госвласти.
Андрей Куликов был освобожден в зале суда.
После вынесения обвинительного приговора он провел за решеткой три месяца. В ноябре 2019 года его признали виновным в превышении должностных полномочий. Тогда суд приговорил Куликова к двум годам и шести месяцам года в колонии общего режима.
Было установлено, что с ноября по декабрь 2016 года Куликов вместе с председателем комитета по управлению имуществом Сергеем Рясковым заключили незаконный договор аренды земельного участка с одним из местных предпринимателей. Итогом этого стало отчуждение земли площадью 5 913 кв. м из госсобственности. Сумма ущерба району составила 10 140 795 рублей.
Сергей Рясков был признан виновным в превышении полномочий и приговорен к запрету занимать госдолжности на четыре года.
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