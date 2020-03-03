Директор СЭПО заявил, что не хочет рисковать оборонным предприятием ради сохранения бренда холодильников «Саратов»

3 Март 2020 2020-03-03T10:49:11+03:00

Евгений Резник признался, что у него дома сразу два холодильника «Саратов»

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Сегодня, 3 марта, на заседании комитета в Саратовской облдуме обсудили ситуацию прекращением производства холодильников на ООО «СЭПО-ЗЭМ».

Председатель ТПП Саратовской области Алексей Антонов рассказал, что рынок холодильников действительно «забитый», а у саратовской продукции ассортимент в два раза меньше и цены не сильно ниже конкурентов — около 11 тыс. рублей в противовес «Атланту» за 13 тыс. рублей. Он поинтересовался, участвовала ли продукция в процедурах закупок для госучреждений? Антонов считает, что у саратовских холодильников есть бренд и на следующий год, когда будет уменьшение гособоронзаказа, нужно усилить их производство. По его мнению, надо использовать период сегодняшней «заморозки», чтобы в конце 2020 — начале 2021 года выстрелить с новыми холодильниками «Саратов».

Евгений Резник руководитель завода выразил несогласие. Он заявил, что от четырех моделей холодильников предприятие выросло до 27. Заявки дилеров и производителей удовлетворялись, делали двух- трех- четырехполюсные морозильные камеры. При этом ни под одну программу господдержки холодильник не подходит, так как программы рассчитаны на создание нового продукта, а холодильник выпускается давно.

Резник заметил, что можно, конечно, притянуть пункт программы за уши, но проверок правоохранителей он не хочет и рисковать предприятием обороно-промышленного комплекса ради холодильников — тоже.

По мнению Евгения Резника, Торгово-промышленной палате нужно сделать анализ покупательской способности населения, чтобы понимать в каком секторе экономики двигаться промышленникам, а где ужаться.

Резник признался, что лично он пользуется холодильниками родного предприятия, у него дома сразу два «Саратова».

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ИСТОЧНИК KP.RU