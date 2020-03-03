Владимир Белгородский: Истерики вредят покупкам холодильников «Саратов»

3 Март 2020 2020-03-03T10:46:18+03:00

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Первый заместитель министра промышленности и энергетики Саратовской области Владимир Белгородский рассказал, что у ООО «СЭПО-ЗЭМ» в производстве холодильников есть «своя уверенная ниша». Об этом он заявил на рабочем совещании комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности Саратовской областной думы 3 марта, где обсудили вопрос «О ситуации, сложившейся на ООО «СЭПО-ЗЭМ».

- Ведь холодильники «Саратов» это признанный бренд. Например, на зеленодольском заводе выпускают холодильники «Позис». Есть своя ниша. На предприятии 48 моделей и 22 на экспорт, но и Евгений Резник вложил большие деньги несколько лет назад в модернизацию саратовского производства. Изготавливаются озоносберегающие холодильники. Конечно, три месяца, которые даются, — это мало. Но есть беспрецедентные меры поддержки по диверсификации производства, программа конверсия, где помогает фонд развития промышленности, — заявил Белгородский.

Чиновник призвал не говорить о гибели холодильника «Саратов», который ему дорог не меньше, чем другим. Белогородский рассказал о встрече с торговыми сетями, есть те, что готовы на 100% предоплату.

По его мнению, если «устраивать скандалы и истерики вокруг завода, нагнетать атмосферу, тогда их точно не купят».

ИСТОЧНИК KP.RU