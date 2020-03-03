2020-03-03T10:46:18+03:00
Общество

Владимир Белгородский: Истерики вредят покупкам холодильников «Саратов»

Чиновник считает, что есть возможности сохранить производство холодильников на СЭПО
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Первый заместитель министра промышленности и энергетики Саратовской области Владимир Белгородский рассказал, что у ООО «СЭПО-ЗЭМ» в производстве холодильников есть «своя уверенная ниша». Об этом он заявил на рабочем совещании комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности Саратовской областной думы 3 марта, где обсудили вопрос «О ситуации, сложившейся на ООО «СЭПО-ЗЭМ».

- Ведь холодильники «Саратов» это признанный бренд. Например, на зеленодольском заводе выпускают холодильники «Позис». Есть своя ниша. На предприятии 48 моделей и 22 на экспорт, но и Евгений Резник вложил большие деньги несколько лет назад в модернизацию саратовского производства. Изготавливаются озоносберегающие холодильники. Конечно, три месяца, которые даются, — это мало. Но есть беспрецедентные меры поддержки по диверсификации производства, программа конверсия, где помогает фонд развития промышленности, — заявил Белгородский.

Чиновник призвал не говорить о гибели холодильника «Саратов», который ему дорог не меньше, чем другим. Белогородский рассказал о встрече с торговыми сетями, есть те, что готовы на 100% предоплату.

По его мнению, если «устраивать скандалы и истерики вокруг завода, нагнетать атмосферу, тогда их точно не купят».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На заводе «СЭПО-ЗЭМ» в Саратове собираются уволить 942 человека
Представившийся народным дружинником покровчанин отобрал у мужчины телефон
В Саратове 65-летнюю женщину изнасиловали на улице возле церкви
Саратовец под надзором на 20 дней ушел в гости и получил срок
Жители Юбилейного попросили мэра построить школу и поликлинику
Специалист по охране труда в саратовском ТЮЗе привлекает внимание коллектива конфетами
Под Саратовом мужчина почти 14 лет скрывал у себя дома взрывчатое вещество
В Аткарске мужчина направил на жену нож в Новый год и попал в колонию
Юлия Литневская приняла участие в открытии новой выставки «В тылу и на фронте всегда начеку!»
Экс-главу Энгельсского района и бывшего министра промышленности Куликова освободили в зале суда
Мужчина попал под колеса легковушки на Азина в Саратове
До вечера жители Ипподромной и Шехурдина остались без воды