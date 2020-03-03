Пьяный водитель сбил двух подростков на саратовской трассе: дело направлено в суд
В Вольске Саратовской области будут судить 64-летнего жителя Балакова. Его обвиняют в нарушении ПДД, совершенном в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.
- Вечером 12 сентября мужчина выпил и сел за руль «Газели». На трассе Сызрань — Саратов — Волгоград в Вольском районе он врезался в попутно движущийся скутер. На двухколесном транспорте ехали 15 и 16-летний подростки. Один скончался на месте, а второй — в больнице, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Водитель «Газели» не признает свою вину. Однако следователям хватило доказательств, чтобы отправить дело в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU