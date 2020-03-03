2020-03-03T10:56:46+03:00
Происшествия

Пьяный водитель сбил двух подростков на саратовской трассе: дело направлено в суд

Пьяный мужчина в Вольском районе въехал в скутер с двумя мальчиками
Ольга Симонова
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В Вольске Саратовской области будут судить 64-летнего жителя Балакова. Его обвиняют в нарушении ПДД, совершенном в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.

- Вечером 12 сентября мужчина выпил и сел за руль «Газели». На трассе СызраньСаратовВолгоград в Вольском районе он врезался в попутно движущийся скутер. На двухколесном транспорте ехали 15 и 16-летний подростки. Один скончался на месте, а второй — в больнице, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Водитель «Газели» не признает свою вину. Однако следователям хватило доказательств, чтобы отправить дело в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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