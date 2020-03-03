2020-03-03T10:11:21+03:00
Общество

В четверг в центре Саратова отключат воду

Это связано с установкой нового водопровода
Ольга Симонова
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В четверг, 5 марта, в центре Саратова отключат воду.

- Ориентировочно с 09:00 до 20:00 не будет водоснабжения на улицах Некрасова, 39, Первомайская, 56а, 58, 58а, 58б, 60, 60/1, 62/2, 64, 64е, 72, 74, 74а, 76, 76а, 78, Радищева, 28, Соборная, 29, 40, 42в, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Отключение связано вводом в эксплуатацию построенного водопровода по улице Некрасова.

Коммунальщики просят абонентов в течение 48 часов после завершения работ использовать воду только в кипяченом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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