2020-03-03T10:15:48+03:00
Происшествия

В Балашове мужчина в гостях зарезал приятеля и увел его сожительницу из квартиры

Злоумышленника отправили в колонию
Ольга Симонова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Балашове 26-летнего местного жителя осудили за убийство.

- Вечером 31 октября 38-летний мужчина пригласил к себе домой приятеля. Вдвоем они начали отдыхать на кухне, а сожительница хозяина квартиры легла спать. Проснувшись от ссоры и звука бьющегося стекла, она пошла на место происшествия. В это время мимо проследовал ее возлюбленный. Гость же настоял на том, чтобы женщина пошла с ним в его квартиру, которая находится рядом, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Оказавшись в жилище, гражданка потребовала объяснений от злоумышленника. Тот рассказал, что 38-летний мужчина оскорбил его, а он в ответ несколько раз ударил ножом.

Они вернулись на место происшествия и нашли труп. Испуганная пара ушла из жилища, а тело вскоре обнаружили родственники погибшего.

Мужчина признался следователям и на суде в содеянном. Его отправили на девять лет и шесть месяцев в колонию строгого режима.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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