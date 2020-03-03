Директор СЭПО: Производство холодильников в Саратове заморожено

3 Март 2020 2020-03-03T12:30:14+03:00

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На рабочем совещании комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности Саратовской областной думы 3 марта обсудили вопрос «О ситуации, сложившейся на ООО «СЭПО-ЗЭМ».

Слово взял руководитель предприятия Евгений Резник.

- Было принято решение о консервации производства, не закрытии. В начале 90-х, когда развалился Советский Союз, регулирование рынка холодильников определял Минпром, начиная с 1994 и до 1999 года производство подвергалось стагнации, а с 96 по 98-й вообще простояло. В 1999 году руководство решило реанимировать производство. Проработали в этом направлении десять лет. Оно никогда не было рентабельным, строить иллюзии не нужно. Давайте выделим его в отдельное предприятие — это все мы тоже проходили. Инвесторы пытаются реанимировать Смоленский завод холодильников. Московский завод ЗИЛ, Владимирский, прибалтийский и другие — завещали долго жить. С приходом конкуренции стало тяжело, пришли зарубежные производители. Красноярский завод заказал полуфабрикаты холодильников в Китае, повесили свой лейбл «Бирюса», сделал скидки по цене и осуществляет непорядочную экспансию. Обращались по этому поводу в Минпромторг, антимонопольную службу, но получили отписки, — отметил Резник.

Евгений Резник отметил, что в 2017 году была надежда что с нулевой рентабельностью предприятие будет двигаться, но пошел спад, в 2018 — 120 тыс. штук произвели, в 2019 году — реализовали 74 тыс. холодильников и морозильников.

При этом, по словам Евгения Резника, предприятие серьезно завязано в производстве ракетных систем, деталей для самолетов, вертолетов, вооружения бронетанковых войск, автомобильных, военно-морского, подводного флота. Всего 640 наименований военно-технических изделий поставляется на все виды вооружения. Все это позволяет более или менее выживать. В 2017 году убыточность производства холодильников — 26,6%, в 2019 — 34,3%. Но в 2019 году на 37% уменьшился и гособоронзаказ, и продукция по коммерческим и экспортным контрактам. На 2020 был общий прогноз убытков по предприятию.

18 февраля 2020 года принято решение — консервация производства холодильников с выводом работников, порядка 800 человек за год. В прошлом году уже закрыли одну нитку конвейера, сократили порядка 250 человек.

Резник обозначил причину — чтобы не было нехватки денег для производства военной продукции.

Порядка 1 тыс. человек на предприятии сегодня пенсионного возраста. Резник заметил, что предпринимаются шаги, чтобы отправить их на заслуженный отдых, а молодой персонал оставить и трудоустроить, переключив на экспортные коммерческие контракты, «оборонку».

С 1 июня 2020 года численность предприятия составит 2,8-2,9 тыс. человек.

Евгений Резник также заметил, что государство не работает над защитой отечественного производителя.

ИСТОЧНИК KP.RU