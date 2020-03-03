В Марксе в квартире найдено тело мужчины с ножевым ранением в груди
Следователи разыскивают подозреваемого
Изменить размер текста:
В Марксе Саратовской области следователи возбудили уголовное дело об убийстве в связи с найденным трупом в квартире.
- Тело 37-летнего мужчины обнаружили вчера, 2 марта, в одном из домов по проспекту Строителей. У погибшего было ножевое ранение в области груди, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и разыскивают подозреваемого.
ИСТОЧНИК KP.RU