В Марксе в квартире найдено тело мужчины с ножевым ранением в груди

3 Март 2020 2020-03-03T09:48:38+03:00

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В Марксе Саратовской области следователи возбудили уголовное дело об убийстве в связи с найденным трупом в квартире.

- Тело 37-летнего мужчины обнаружили вчера, 2 марта, в одном из домов по проспекту Строителей. У погибшего было ножевое ранение в области груди, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и разыскивают подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU