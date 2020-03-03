2020-03-03T09:37:08+03:00
Происшествия

В Балашове мужчина получил восемь лет «строгача» за смерть отца-пенсионера

Преступление произошло во время совместной пьянки
Ольга Симонова
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В Балашове Саратовской области осудили 49-летнего местного жителя. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- В своем доме 71-летний мужчина 9 ноября 2019 года выпивал вместе с сыном. Родственники начали ссориться, и мужчина избил отца кулаками по голове и телу, а после ушел и позвонил своей сожительнице. Та сообщила о случившемся супруге потерпевшего, которая жила отдельно, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Жена пенсионера вызвала полицию и вместе с ними прибыла на место происшествия. Там они нашли мужчину без сознания. Медики госпитализировали гражданина, но 16 ноября он скончался.

На следствии и в суде сын погибшего признал вину. Его отправили в колонию строгого режима на восемь лет.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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