В Балашове мужчина получил восемь лет «строгача» за смерть отца-пенсионера
В Балашове Саратовской области осудили 49-летнего местного жителя. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.
- В своем доме 71-летний мужчина 9 ноября 2019 года выпивал вместе с сыном. Родственники начали ссориться, и мужчина избил отца кулаками по голове и телу, а после ушел и позвонил своей сожительнице. Та сообщила о случившемся супруге потерпевшего, которая жила отдельно, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Жена пенсионера вызвала полицию и вместе с ними прибыла на место происшествия. Там они нашли мужчину без сознания. Медики госпитализировали гражданина, но 16 ноября он скончался.
На следствии и в суде сын погибшего признал вину. Его отправили в колонию строгого режима на восемь лет.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU