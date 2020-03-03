Волонтеры всю ночь в Саратове искали пропавшую женщину
Оперативный штаб «Лизы Алерт» работал на Деловой улице
Волонтеры расклеивали ориентировки с приметами пропавшей Надежды ЯкухинойФото: Ольга Симонова
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В Саратове волонтеры всю ночь, со 2 на 3 марта, разыскивали Надежду Якухину.
Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», 58-летняя женщина пропала 29 февраля.
Ее рост 170 см, она плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.
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На момент пропажи Надежда была одета в черное пальто с песцовым воротником, черные сапоги под кожу, светло-серую вязаную шапку.
Штаб по оперативному поиску женщины был собран вчера, 2 марта, в 23:30 у дома №19 по Деловой улице в Ленинском районе. Волонтеры в течение ночи разыскивали ее, расклеивали ориентировки.
ИСТОЧНИК KP.RU