Родная кровь: внук в Петровском районе украл бабушкино золото и сдал в ломбард

3 Март 2020 2020-03-03T09:19:54+03:00

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В Петровском районе задержан молодой человек, который обокрал свою бабушку. Внук тайком стянул у женщины несколько золотых колец, серьги и цепочку.

Жительница села Кожевино Петровского района обратилась в полицию после того как обнаружила пропажу семейных драгоценностей: колец, цепочки и серег. Общая стоимость похищенного составила 70 тыс. рублей. Украшения исчезали постепенно — с июля 2019 по февраль 2020 года.

Сомнений в том, кто взял чужое, не было — 24-летний внук женщины ранее уже получил судимость за кражу. Полиция возбудила очередное уголовное дело, злоумышленника стали искать, нашли, доставили в отдел. Мужчина сознался, что похищенное золото сдал в ломбард.

ИСТОЧНИК KP.RU