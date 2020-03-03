Родная кровь: внук в Петровском районе украл бабушкино золото и сдал в ломбард
В Петровском районе задержан молодой человек, который обокрал свою бабушку. Внук тайком стянул у женщины несколько золотых колец, серьги и цепочку.
Жительница села Кожевино Петровского района обратилась в полицию после того как обнаружила пропажу семейных драгоценностей: колец, цепочки и серег. Общая стоимость похищенного составила 70 тыс. рублей. Украшения исчезали постепенно — с июля 2019 по февраль 2020 года.
Сомнений в том, кто взял чужое, не было — 24-летний внук женщины ранее уже получил судимость за кражу. Полиция возбудила очередное уголовное дело, злоумышленника стали искать, нашли, доставили в отдел. Мужчина сознался, что похищенное золото сдал в ломбард.
ИСТОЧНИК KP.RU