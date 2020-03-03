В Саратовской области на карантин закрыли шесть школ и 42 класса
Внеплановые каникулы связаны с заболеваемостью ОРВИ и гриппом
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В Саратовской области, по данным на утром 3 марта, на карантин ушли шесть школ.
- Полностью закрыты три школы в Аткарском районе и по одной в Екатериновском, Ивантеевском и Федоровском районах, — сообщили корреспонденту «КП-Саратов» в пресс-службе регионального министерства образования.
Также на внеплановые каникулы ушли 42 класса в 19 школах области.
В Саратове, по словам пресс-секретаря регионального Минобраза Татьяны Кожевниковой, не закрыта ни одна школа.
Отметим, что карантин связан с заболеваемостью ОРВИ и гриппом.
ИСТОЧНИК KP.RU