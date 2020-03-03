Депутат Саратовской облдумы Андрей Воробьев навестил ветерана ВОВ Владимира Смелянского

3 Март 2020 2020-03-03T08:38:58+03:00

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Андрей Воробьев (фракция «Единая Россия») продолжает поздравлять ветеранов ВОВ и тружеников тыла с наступающим 75-летием Победы.

2020 год в России объявлен годом Памяти и Славы. Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев продолжает посещать ветеранов войны и тружеников тыла. В этот раз парламентарий посетил Владимира Ивановича Смелянского 1929 года рождения. Во время встречи труженик тыла рассказал о своей биографии. Он жил в Республике Азербайджан в городе Кировабад (ныне Гянджа).

Ему было 12 лет, когда началась война. В 1941 году на фронт забрали всех мужчин. Маленьким детям пришлось работать за них. Так, юнец обрел первую профессию тракториста. В те годы взрослели рано, и к концу 1945 года Владимир Иванович стал опытным механиком. Они, как и другие, ковали Великую Победу. Внесли свой вклад.

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- Каждая встреча с участником войны, тружеником тыла бесценна. Это удивительные люди, которых не сломили тяготы и лишения, после войны возродили страну, а сейчас передают свой опыт молодому поколению. Низкий поклон каждому участнику Великой Отечественной войны, каждому труженику тыла, — прокомментировал Андрей Воробьев.

В ходе беседы парламентарий поздравил Владимира Ивановича с Днем защитника Отечества и с приближающимся праздником Победы, вручил подарки. Андрей Воробьев предложил свою помощь в решении различных вопросов, защите прав и интересов.

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ИСТОЧНИК KP.RU