Губернатор Радаев встретился с руководителями антимонопольной службы и Росреестра
В понедельник, 2 марта, губернатор Валерий Радаев провёл встречи с двумя руководителями федеральных служб, которые связаны с работой по регистрации и контролю экономической деятельности и в том числе, сделкам с недвижимостью.
Обсудить важные темы к губернатору сначала приехал руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области Павел Гришин.
Затем Радаев принял руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области Людмилу Борисову.
Напомним, в минувшие выходные в программе «Дежурная часть» на телеканале «Россия-1» был показан сюжет о махинациях с землей в Саратове, в микрорайоне Солнечный-2. К этому может быть причастен бывший руководитель ипотечной корпорации Саратовской области и экс-министр строительства Денис Филиппов.
- Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере – прим. ред.), – заявила начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Саратовской области Анастасия Захарова.
ИСТОЧНИК KP.RU