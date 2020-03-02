Губернатор Радаев встретился с руководителями антимонопольной службы и Росреестра

2 Март 2020 2020-03-02T20:42:35+03:00

Накануне в СМИ сообщили о подозрениях в земельных махинациях в регионе

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В понедельник, 2 марта, губернатор Валерий Радаев провёл встречи с двумя руководителями федеральных служб, которые связаны с работой по регистрации и контролю экономической деятельности и в том числе, сделкам с недвижимостью.

Обсудить важные темы к губернатору сначала приехал руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области Павел Гришин.

Затем Радаев принял руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области Людмилу Борисову.

Напомним, в минувшие выходные в программе «Дежурная часть» на телеканале «Россия-1» был показан сюжет о махинациях с землей в Саратове, в микрорайоне Солнечный-2. К этому может быть причастен бывший руководитель ипотечной корпорации Саратовской области и экс-министр строительства Денис Филиппов.

- Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере – прим. ред.), – заявила начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Саратовской области Анастасия Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU