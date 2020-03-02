2020-03-02T20:27:27+03:00
Общество

В Саратовской области 6 школ закрыты на карантин

Не учатся также отдельные 29 классов в других школах
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В министерстве образования Саратовской области корреспонденту «КП-Саратов» подтвердили, что по состоянию на 2 марта в регионе остаются закрытыми на карантин по заболеваемости ОРВИ шесть школ: по одной в Ивантеевском, Федоровском и Екатериновском районах и три учебных заведения в Аткарском районе.

Кроме этого по области еще 29 классов в 16 школах распущены по домам из-за высокого уровня заболеваемости.

Напомним, с конца января карантин в связи с эпидемией ОРВИ объявляли в Саратовской области в разных городах почти на три недели, до середины февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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