2020-03-02T20:01:17+03:00
Происшествия

В Саратове ВАЗ протаранил трамвай

ДТП произошло на пересечении улицы Техническая и проспекта 50 лет Октября
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Вечером 2 марта на пересечении Техничесской и проспекта 50-лет Октября при попытке проскочить через рельсы перед идущим трамваем №3 из двух вагонов, в него врезался ВАЗ-2114. Два человека из машины госпитализированы, уточнил сайт ЧП-Саратов.

На месте аварии работали специалисты облспаса, горспаса и медики ЦМК, сообщил сайт ЧП-Саратов.

Автомобиль не «зажевало» под трамвай, его пронесло вдоль борта электротранспорта до ближайшего бетонного блока дорожного ограждения. В районе ДТП образовалась серьезная пробка, движение трамваев также прервано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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