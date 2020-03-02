В Саратове ВАЗ протаранил трамвай

2 Март 2020 2020-03-02T20:01:17+03:00

ДТП произошло на пересечении улицы Техническая и проспекта 50 лет Октября

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Вечером 2 марта на пересечении Техничесской и проспекта 50-лет Октября при попытке проскочить через рельсы перед идущим трамваем №3 из двух вагонов, в него врезался ВАЗ-2114. Два человека из машины госпитализированы, уточнил сайт ЧП-Саратов.

На месте аварии работали специалисты облспаса, горспаса и медики ЦМК, сообщил сайт ЧП-Саратов.

Автомобиль не «зажевало» под трамвай, его пронесло вдоль борта электротранспорта до ближайшего бетонного блока дорожного ограждения. В районе ДТП образовалась серьезная пробка, движение трамваев также прервано.

ИСТОЧНИК KP.RU