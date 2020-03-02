2020-03-02T18:27:08+03:00
Происшествия

В ДТП на Навашина пострадала 4-летняя девочка

Ребенок госпитализирован
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Авария у дома №20 по улице Навашина в Саратове произошла днем 2 марта. В столкновении двух авто пострадал ребенок.

Столкнулись LADA XRAY и Kia Spectra.

По предварительным данным, виноват 33-летний водитель отечественного авто, который выехал с прилегающей территории, из двора и врезался в Kia за рулем которой был его ровесник.

Как сообщил сайт ЦП-Саратов, прибывшие врачи Центра медицины катастроф увезли в больницу 4-летнюю пассажирку LADA. Водители отказались от госпитализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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